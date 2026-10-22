Ovo je prvi bod crveno-belih u najmlađem UEFA takmičenju, pošto su u prvom kolu izgubili od Lugana sa 3:2. Sa druge strane, Danci su na startu takmičenja savladali Bragu sa 3:0 i sada imaju četiri boda.

Slično kao i u Švajcarskoj, Zvezda je ispustila pobedu. Gubio je srpski šampion sa 1:0, napravio preokret, ali je onda rivalu dopustio da se vrati u meč i odnese bod sa "Marakane".

Danska ekipa je prva zapretila na meču u šestom minutu, Maer Karizo je šutirao, a njegov udarac je blokirao Zvezdin defanzivac Juta Nakajama.



Zvezda je prvu priliku imala u 14. minutu kada je Stefan Gudelj šutirao preko gola Kopenhagena.

Nakajama je dva minuta kasnije šutirao sa ivice šesnaeterca i pogodio prečku.



Kopenhagen je poveo u 29. minutu bizarnim autogolom Mateja Gaštarova posle centaršuta Feliksa Bejima.

Crveno-beli su pet minuta kasnije došli do izjednačenja projektilom Timija Maksa Elšnika.

Domaći tim je do preokreta i prednosti došao u 41. minutu efektnim golom pod prečku Vasilija Kostova.

Zvezda je do kraja prvog poluvremena imala još jednu priliku preko Radeta Krunića u 45. minutu, ali je golman Kopenhagena Dajant Ramaj loptu prosledio u korner.

Fudbaler Zvezde Vladimir Lučić uputio je udarac u 54. minutu, a Ramaj je loptu prebacio preko prečke u korner.

Karizo je dva minuta kasnije šutirao u gol Crvene zvezde, a Mateus je bio siguran.

Gosti iz Danske su do izjednačenja došli pogotkom Kariza u 70. minutu.

Bamba Dijeng je u 90+1. minutu propustio poslednju priliku na utakmici da srpskom šampionu donese pobedu.

Glavni sudija Radu Petresku je u 90+4. minutu dodelio crveni karton Gudelju posle prekršaja nad Viktorom Dadasonom.

Tomas Dilejni je zatim imao veliku priliku da se upiše u strelce, ali je glavom šutirao pored gola domaćeg tima.

Zvezda će u sledećem kolu, 5. novembra, dočekati Inter Eskaldes iz Andore, a Kopenhagen će ugostiti Iberiju.

CRVENA ZVEZDA - KOPENHAGEN 2:2 (2:1)

Stadion: Rajko Mitić (Beograd)

Sudija: R.M. Petresku (Rumunija)

Kraj, remi na Marakani!

90+3 - Crveni karton za Gudelja! Zvezda ostaje sa igračem manje.

90. minut - Igraće se još tri minuta na Marakani.

86. minut - Gosti kao da su zadovoljni bodom, bez prevelike želje da napadnu gol Mateusa.

80. minut - Još deset minuta do kraja susreta. Može li Zvezda do sva tri boda?

73. minut - Mateus je boksovao loptu posle kornera, sudario se sa protivničkim igračem i ostao nepomično da leži. Deluje da je izgubio svest na trenutak, sada mu se ukazuje pomoć. Biće sve u redu sa Brazilicem, nastavlja meč.

70. minut - Gol! Karizo donosi izjednačenje Kopenhagenu sjajnim udarcem sa oko 25 metara.

63. minut - Fudbaleri Zvezde imaju kontrolu.

56. minut - Preti Kopenhagen preko Kariza, Mateus siguran.

54. minut - Lučić sada preti sa distance, odlična reakcija golmana gostiju.

52. minut - Nešto agresivniji fudbaleri Kopenhagena u drugom poluvremenu.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme. Dvostruka izmena kod gostiju. Izašli su Suzuki i Kornelius, a ušli Markgraf i Dadason.

45. minut - Poluvreme, Zvezda sjajnim golovima Elšnika i Kostova vodi sa 2:1.

41. minut - Goooool! Kostov golom za TV špice donosi preokret Zvezdi!

34. minut - Gooool! Zvezda stiže do izjednačenja, majstorija Elšnika!

28. minut - Gol! Kopenhagen vodi autogolom Gaštarova! Neverovatna scena zaista. Loše je Gaštarov zahvatio loptu i ni iz čega je danski tim došao do prednosti!

22. minut - Ponovo nešto mirniji period igre.

16. minut - Velika šansa za Zvezdu! Nakajama je presekao loptu, zakoračio u kazneni prostor i raspalio levicom i pogodio prečku.

14. minut - Prva prilika za crveno-bele večeras. Elšnik je iz slobodnog udarca šutirao pravo u gol, taj udarac je izblokiran, ali je Zvezda dobila korner, a nakon njega u prilici se našao Gudelj, ali je šutirao preko gola.

12. minut - Dosta oprezni i jedni i drugi.

7. minut - Prvi korner na meču imali su gosti, bez veće pretnje po Mateusa.

5. minut - Fudbaleri Zvezde imaju terensku inicijativu na startu.

1.minut - Utakmica je počela!

17.35 - Odlučio je Rijera da izvede istih 11 kao u Luganu!

Crvena zvezda počinje u sastavu: Mateus - Gaštarov, Gudelj, Nakajama - Krunić, Elšnik - Lučić, Handel, Kostov, Ristić - Dijeng.

17.14 - Sa druge strane, Kopenhagen je u prvom kolu Lige konferencije ostvario ubedljivu pobedu nad Bragom rezultatom 3:0. Prethodno je Kopenhagen poražen od Midtjilanda rezultatom 2:1, dok je u poslednjem prvenstvenom meču remizirao sa Orhusom (1:1).

17.13 - Crvena zvezda u meč sa Kopenhagenom ulazi posle pobede nad ekipom Mladosti iz Lučana rezultatom 5:1, dok je u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije poražena od Lugana rezultatom 3:2. Crveno-beli će pred svojim navijačima imati priliku da osvoje prve bodove u evropskom takmičenju.

17.12 - Crvena zvezda i Kopenhagen ponovo će odmeriti snage na evropskoj sceni nakon više od sedam godina. Poslednji put su se sastali u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2019. godine, kada su oba meča završena rezultatom 1:1, a crveno-beli su posle dramatične penal serije u Danskoj izborili plasman u narednu rundu. Milan Borjan je tada odbranio jedanaesterac Vindu, a nakon čak 22 izvedena penala Zvezda je slavila i nastavila evropski put.

17.10 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici drugog kola Lige konferencije u kojoj se sastaju Crvena zvezda i Kopenhagen. Uz alo.rs pratite sva dešavanja sa "Marakane".