Ruski teniser Mihail Kukuškin, koji je skoro dve decenije igrao pod zastavom Kazahstana, odigrao je poslednji meč u Almatiju pred "domaćom" publikom.

U osmini finala turnira ATP 250 serije pobedio ga je Grk Stefanos Cicipas 6:1, 6:2 za nešto više od sat vremena.

Kukuškin je osvojio jedan turnir u karijeri, kad je pobedio Rusa Mihaila Južnjog u finalu Sankt Peterburga 2010. Posle toga je izgubio u tri finala – 2013.

Najbolji renking mu je bilo 39. mesto koje je zauzimao početkom 2019. godine.