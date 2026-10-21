- Zašto baš ja? Nisam bio spreman za ovo. Znam da moram da se vratim još jači, zbog ljudi koji me uvek podržavaju. Neću vas razočarati, obećavam da neću izgubiti ni sekundu. Hvala svima na podršci, vidimo se uskoro - naveo je Kvarachelija u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Kvarachelija je prednje ukrštene ligamente pokidao u utakmici Lige šampiona protiv Barselone, odigranoj u utorak, u kojoj je iz igre izašao u 59. minutu.

- Mnogi su me pitali o ovom pehu, mnogi su rekli da bi se, čak i kada bi se svi fudbaleri na svetu pomolili, utakmica završila nerešenim rezultatom. Možda je to istina, ali pre svake utakmice koju igram, molim Boga da teren napustim nepovređen - no, uzalud - naveo je Kvarachelija.

- Nije prošlo mnogo vremena, ali mi je to i dalje u glavi - zašto baš ja? Nikada nisam propustio nijedan trenutak, verovatno sam se za ovu utakmicu pripremio bolje nego ikada ranije. Mislio sam da sam spreman na sve, ali ispostavilo se da nisam. Shvatam da me je Bog izabrao, i baš kao što sam štitio igrače na terenu, sada sam spreman da prođem kroz ove mesece rada, bola i suza - dodao je krilni napadač Pari Sen Žermena.

Kvarachelija (25), koji je bio proglašen za najboljeg igrača Lige šampiona u prošloj sezoni, je ove sezone odigrao ukupno 11 utakmica, postigao dva gola i upisao jednu asistenciju za aktuelnog klupskog prvaka Evrope.