Heroj pobede bio je bivši košarkaš Partizana Zek Ledej koji je imao dabl-dabl učinak od 22 poena i 10 skokova, uz 4 asistencije.

Ispratili su ga Vasilije Micić sa 16 poena i Tai Odijase sa 13 poena, dok je 12 poena postigao Ilajdža Brajant.

U redovima Virtusa je Alou Dijara bio najbolji sa 12 poena, 7 skokova i 4 blokade, dok je 12 poena imao i Derik Alston, a po 10 Baldaso i Kar.

Prvo poluvreme proteklo je u znaku košarkaša iz Bolonje koji su na odmor otišli sa 12 poena prednosti. Ipak, u nastavku veliki preokret.

U trećoj četvrtini se probudio Ilajdža Brajant i to je sve što je Dimitris Itudis želeo, a raspoloženi su bili Vasilije Micić i Zek Ledej pa Hapoel pravi seriju 17:5 i dolazi do izjednačenja, 53:53.

Morao je Mumbru da reaguje tajm-autom, ali mu to nije previse pomoglo i bilo je 64:62 za ekipu Hapoela na kraju treće deonice.

U četvrtoj je Hapoel Tel Aviv preko Ledeja fantastično započeo deonicu, da bi problem došli po petom faulu Dena Oturua, posle čega su usledili neki promašaji i povratak Virtusa sa -12 na -6, 79:73.

Neverovatna stvar se dogodilo na 2:31 pre kraja meča kada su se žestoko posvađali Dimitris Itudis i Aleks Mumbru i dobili su po tehničku.

Finiš utakmice pripao je Zeku Ledeju koji je ubacio ključne poene i sa 22 završio meč kao najefikasniji.