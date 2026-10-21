Sirmium je izgubio od ekipe Gambit Bonvoa rezultatom 2.5 : 1.5 u okviru petog kola Evropskog klupskog kupa u Budvi.

Tim iz Sremske Mitrovice je pretrpeo drugi poraz na ovom takmičenju, pošto je prethodno u trećoj rundi izgubio od ekipe Cercle d'Échecs iz Monte Karla.

Teodora Injac je izgubila od Aleksandre Malcevskaje i to je presudilo na današnjem duelu, pošto u ostalim okršajima nije bilo pobednika. Redom su remizirale Polina Šuvalova i Ana Ušenina, Leja Garifulina i Klaudija Kulon, odnosno Nurgjul Salimova i Elina Danijelijan.

Sirmium je ovim porazom ostao na šest bodova i nalazi se na petoj poziciji. Sa druge strane, Gambit Bonvoa je prvi sa maksimalnih deset bodova. Na drugom mestu je Monte Karlo sa osam bodova, koliko ima i trećeplasirani Oldar Jurdu. Četvrtu poziciju zauzima SuperChess iz Rumunije.

Do kraja Evropskog klupskog kupa su ostala još dva kola. Sirmium će u narednom igrati protiv ekipe Aherdez Linares.