Domaća ekipa je povela u drugom minutu pogotkom Nika Paza, posle asistencije Lukasa da Kunje.

Anastasios Duvikas je u 49. minutu duplirao prednost Koma nakon dodavanja Paza.

Treći gol za italijanski tim postigao je Paz u 57. minutu, a zatim je Jakobo Ramon posle asistencije Kaikaija pogodio za 4:0.

Konačan rezultat postavio je Džošua Zirkze u 90+1. minutu nakon dodavanja Amada Dijaloa.

Komo sada ima šest bodova u Ligi šampiona, dok je Mančester ostao na tri.

Fudbaleri Galatasaraja savladali su u gostima Lil sa 4:2.

Strelci za Galatasraj bili su Junus Akgun u drugom minutu, Aleksej Batrakov u 44, Berke Ozer (autogol) u 52. i Viktor Osimen u 61. minutu.

Oba gola za Lil postigao je Soriba Dijaune u sedmom i 39. minutu.

Turski šampion je večeras došao do prvih bodova, dok je Lil bez bodova u dosadašnjem delu takmičenja.