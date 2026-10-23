Partijama poslednjeg, sedmog kola, završen je još jedan Evropski klupski kup za šahiste i šahistkinje, koji se ovaj put održavao na crnogorskom primorju u Budvi.

Ekipa iz Monte Karla "Cercle d'Échecs", odbranila je trofej u ženskoj konkurenciji pobedivši "Davit Jojua's" iz Gruzije sa ubedljivih 4:0.

Drugo mesto zauzeo je Gambit Bonveo iz Luksemburga, koji je u poslednjem kolu bio bolji od Crvene zvezde sa 2.5 : 1.5.

Bronzano odličje pripalo je Sirmiumu nakon direktnog okršaja za treće mesto sa azerbejdžanskim timom Odlar Yurdu.

Klub iz Sremske Mitrovice je slavio sa 3.5 : 0.5 i tako zauzeo visoku, treću poziciju.

Polina Šuvalova upisala je pobedu protiv Ulvije Fatalijeve (1:0), Leja Garifulina je bila bolja od Govhar Bejdulajeve (1:0), Nurgjul Salimova i Gunaj Mamadzada su remizirale, dok je Ksenija Balabajeva trijumfovala nad Hanim Balajajevom (1:0) i tako osigurala treće mesto ekipi Sirmiuma.

U muškoj (Open) konkurenciji, Bayegan Pendik iz Turske je osvojio prvo mesto, na drugom se našao Novy Bor iz Češke, dok je treće pripalo Rišon LeZion A iz Izraela.

Prošlogodišnji pobednik SuperChess iz Rumunije zauzeo je četvrto mesto.