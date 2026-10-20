Rvač Nemanja Majdov već godinama se bori pod zastavom Srbije kojoj je doneo brojne medalje i odličja sa raznih takmičenja.

Međutim, on je u podkastu "Inkubator" otkrio da se pre toga borio pod zastavom druge zemlje, ali...

- Brat i ja smo prešli da se borimo za Srbiju 2013. godine. Ja sam se borio za Bosnu do 2011. godine, bio sam prvi na svetskoj rang-listi za kadete pod zastavom BiH, ali osim stiska ruke ne dobiješ ništa. Već sledeće godine budem seniorski prvak Srbije. Tadašnji predsednik saveza Todorov video je da sam osvojio Evrokup i pitao ko je ovaj mali iz Istočnog Sarajeva. Zovne me Zvezda, odem u Beograd na pripreme i od tada kreće pravi program i finansiranje. Mi smo do tada već iscrpeli sve kredite, tata i mama više nisu imali gde da se zaduže - izjavio je Majdov.