Džudista je bio iskren.

-Ja sam se borio za Bosnu do 2011. godine, bio sam prvi na svetskoj rang-listi pod zastavom Bosne, ali osim stiska ruke ne dobiješ ništa - iskren je bio Majdov tokom gostovanja u „Podcast Inkubatoru”.

Ključni preokret usledio je nakon uspeha u Zagrebu 2012. godine, kada su ga primetili ljudi iz Beograda i pružili preko potrebnu finansijsku i programsku podršku u Crvenoj zvezdi, u trenutku kada je njegova porodica već iscrpela sve finansijske mogućnosti i kredite.

Iako mu je prelazak u Srbiju doneo stabilnost i stipendije, sa 18 godina suočio se sa teškom povredom kolena i prognozama lekara o kraju karijere, što je teško palo njegovoj porodici s obzirom na nagomilane dugove. Operacija je, međutim, bila uspešna, što je označilo povratak na tatami i pohod na svetsko zlato i evropske medalje pod zastavom Srbije.