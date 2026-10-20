-Poručio bih im samo jedno, verujte u sebe, u svoje saigrače i u grb koji nosite. Predstavljate Crvenu zvezdu, klub sa ogromnom istorijom i armijom navijača koja živi za takve utakmice, podrška zvezdaša će mnogo značiti. Mi smo 2019. godine pokazali da ne postoji nemoguće kada imate srce, karakter i zajedništvo. Važno je da do poslednjeg sudijskog zvižduka verujete da možete da pobedite. Velike utakmice dobijaju oni koji imaju hrabrosti da preuzmu odgovornost kada je najvažnije - rekao je Borjan za "Mozzarsport".

Nastavio je u istom ritmu.

-Evropske utakmice se ne dobijaju samo kvalitetom, već pre svega karakterom, disciplinom i verom u pobedu. Kopenhagen je ozbiljan protivnik, ali Zvezda nikada ne sme da uđe u utakmicu sa strahom ili osećajem da je neko bolji od nje. Mi smo 2019. godine pokazali da se veliki rezultati prave kada ekipa diše kao jedan. Presudno je da igrači veruju jedni drugima, da budu maksimalno koncentrisani i da se bore do poslednje sekunde. U Evropi nema lakih utakmica, ali nema ni nepobedivih protivnika.

Osvrnuo se i na svoj učinak u Zvezdinom dresu.

-Za mene je ogromna čast što sam imao priliku da budem deo istorije kluba kakav je Crvena zvezda. Taj grb sam uvek nosio sa ponosom, odgovornošću i ogromnom ljubavlju. Trofeji i pobede su važni, ali ono što ostaje zauvek jesu emocije i uspomene koje delite sa navijačima. Kada vidim da se i posle toliko godina priča o tim odbranama, znam da smo uradili nešto veliko. Posebno mi znači kada vidim decu koja pamte te trenutke ili žele da jednog dana stanu na gol Crvene zvezde. To je za mene najveće priznanje.