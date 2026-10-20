U emisiji na svom Jutjub kanalu, nigerijski reprezentativac je, pomalo, zabrinuo navijače Zvezde:

- Volite nas pre nego što bude kasno - napisao je Čima Moneke na svom Instagram profilu, dok se na Jutjubu taj klip zove "Volite nas pre nego odemo".

Ostalo je nejasno da li je Nigerijac ovom rečenicom najavio odlazak sa Malog Kalemegdana ili poslao poruku zvezdašima zbog slabijeg početka sezone.

Takođe, možda je mislio i na činjenicu da karijere na traju dugo, i na ono što se desilo Majku Džejmsu...