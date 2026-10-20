Nekadašnji napadač Crvene zvezde Aleksandar Pešić trenutno rešeta u dresu Karagumruka u koji se vratio posle nekoliko godina pauze.

Ipak, naravno da i dalje u srcu nosi crveno-bele, a brutalno iskreni centarfor govorio je za "Meridiansport" o aktuelnom timu sa "Marakane".

"Smatram da je naša generacija koja je vratila Zvezdu u Evropu za tri klase iznad aktuelne. Može neko da ospori moje mišljenje, ali ne i da ga promeni. Kada se pogleda kako smo dolazili u klub, u kakvoj situaciji je Zvezda tada bila, sve je neuporedivo. Kako smo samo igrali… Moram da kažem, iako nisam ostao u dobrim odnosima sa Dejanom Stankovićem, želim da budem iskren. I generacija koja je pod njegovom komandom dogurala do dvomeča sa Rendžersom u Ligi Evrope bila je sjajna. To su mi dve najbolje generacije u eri Zvezdine dominacije u protekloj deceniji. Ne želim da poredim duže periode, ali u poslednjih 10 godina to su ubedljivo dva najbolja tima. Pogledajte našu ekipu… Nenad Krstičić, motor i mozak ekipe na sredini terena. Takvog igrača danas nemamo u Zvezdi. Svi smo bili mladi, u najboljim godinama, imali smo visinu, brzinu, snagu, bili smo kompletni. Što je najvažnije – osećali smo Zvezdu. Po pet, šest godina igrači su ostajali u Zvezdi. Sve su to momci koji vole Zvezdu. Taj tim je imao sve što treba. Napravili smo veliki korak ka povratku kluba na veliku scenu. Naravno da zasluge pripadaju i upravi, ali uspon dolazi s terena. Ako tu nemaš kvalitet, ne možeš da dobiješ rezultat. Za tri klase smo jači od svih narednih generacija.", rekao je Pešić i nastavio o svojim postupcima tokom karijere:

"Iskreno, postoji mnogo stvari za koje mogu da kažem da žalim što ih nisam uradio. Mogu slobodno da kažem iz ove perspektive da sam čudna glava. U kojem god klubu da sam bio, uprava i treneri će verovatno reći da sam mnogo težak, ali i pravičan… Ali ako pitate ekonome, masere, ljude koji nisu funkcioneri, svi me vole. To mi je bitno, sa njima sam i danas u kontaktu. Sve ostalo gledam kao posao. Neko je zbog pozicije spreman da me oblati i kaže da nisam u pravu, jer ja nemam moć da donosim odluke. Istrpeo sam posledice svojih postupaka i to muški. Znao sam šta će biti, ali sam sve izdržao. Ima tu mnogo stvari za koje se ispostavilo da sam bio u pravu. Pričam o prvenstvu koje sam izgubio sa Fradijem, pa odnosu sa Dejanom u Beogradu… Pričao sam kako jeste. Znao sam da ću izvući deblji kraj i kada su me svi tapšali po ramenu, ali to sam ja. Grešio sam i van fudbala."