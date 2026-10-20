Janik Siner je nedavno objavio da je završio sezonu zbog povrede kolena. Oni koji se bave teorijama zavere tvrde da je reč o "tihoj suspenziji" zbog dopinga i baš zato su reči jednog dečaka postale viralne.

Aleksander Bublik će igrati na turniru u kazahstanskom Almatiju. Kao domaći teniser, organizovano je i druženje sa navijačima i tom prilikom su i ljudi iz publike imali priliku da postave pitanje. Javio se jedan dečak koji je brutalno isprozivao Sinera.

- Ko je bolji, vi ili Siner? - pitao je dečak Bublika.

- Šta ti misliš? - odgovorio je Kazahstanac.

- Ti si bolji, jer se ne dopinguješ kao Siner - jasan je bio dečak.

- Pa, eto, toliko o našem razgovoru - zaključio je Bublik.

Bublik nije želeo da se nešto pogrešno shvati i izvuče iz konteksta, pa je zato bio pažljiv pred kamerama.