Kolumbijska muzička zvezda Isabel Mebarak Ripolj, poznatija kao Šakira (49) navodno je u ljubavnoj vezi sa poznatim košarkašem Seržom Ibakom (37). Ovu informaciju objavio je novinar Đordi Martin.

- Sve ukazuje na to da ’vučica’ ima novog udvarača, a reč je ni manje ni više nego o Seržu Ibaki - naveo je Martin.

Novine „Razon“ objavile su da bi između pevačice i košarkaša moglo da postoji nešto više od prijateljstva, ali da su oni i dalje samo prijatelji, iako su nekoliko puta izlazili.

Navodno je Ibaka boravio na nekoliko Šakirinih koncerata u Madridu, iskoristivši boravak u španskoj prestonici. Priča se i o zajedničkim putovanjima, a jedno od njih odvelo ih je u Pariz.

Treba naglasiti da se svakako radi o glasinama i nezvaničnim informacijama, s obzirom da ni Šakira ni Ibaka nisu potvrdili vezu.

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Ibaka je trenutno bez tima, a ranije je igrao za Oklahomu, Orlando, Toronto , Kliperse, Milvoki i Real.