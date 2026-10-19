Fudbaleri AEK-a gostuju Mančester sitiju u trećem kolu Lige šampiona. Pred ekipom Marka Nikolića je težak zadatak, ali srpski trener poručuje da njegov tim neće odstupiti od svog prepoznatljivog stila.

- Uzbuđeni smo. Igramo protiv jednog od najboljih timova, koji ima vrhunske igrače, fantastičnog trenera, ogromnu vrednost i prednost domaćeg terena. U ovakvim utakmicama morate da ostavite sopstveni pečat. Nećemo menjati stil igre, želimo da pokažemo svoj karakter i identitet. Ako odlučite da promenite pristup i igrate defanzivno, to vam verovatno neće pomoći. Morate da pronađete način da imate posed lopte i napadate. Naravno, neće biti lako, ali to ćemo pokušati - rekao je Nikolić na konferenciji za medije.

Srpski trener naglasio je da njegov tim želi da se dokaže i protiv najjačih evropskih klubova, uz uverenje da može da ostvari dobre rezultate ukoliko bude igrao u skladu sa svojim mogućnostima.

- Imaćemo veliku podršku naših navijača. Počeli smo protiv LASK-a i Šahtjora, zatim smo podizali nivo, a sada nas očekuju vrhunski timovi poput Mančester sitija i Real Madrida. Moramo da odgovorimo izazovu. Igraćemo u skladu sa svojim karakteristikama, nećemo menjati stvari samo da bismo se prilagodili protivniku. Verujem u svoj tim i nadam se da možemo da ostvarimo dobre rezultate u ovim utakmicama.

Nikolić je istakao da će mu, bez obzira na ishod susreta, biti važno da njegovi fudbaleri na terenu pokažu hrabrost, energiju i prepoznatljiv karakter ekipe.

- Nadam se da ćemo dokazati da smo dostojan protivnik. Imam poverenja u svoje igrače. Ne znam šta će se dogoditi na utakmici, ali biću srećan ako na terenu pokažemo karakter AEK-a, uz visok nivo energije.

Poručio je da motivacije za ovakav meč ne manjka, pa se dotakao pripreme.

- Pre svega, ovo je gostovanje u Ligi šampiona koje privlači ogromnu pažnju. Za nas je to utakmica kao i svaka druga i pripremamo se na isti način. Naravno, nivo inspiracije biće izuzetno visok i neću imati težak posao da motivišem igrače. Kad igramo protiv Panetolikosa, moram da tražim način da ih dodatno motivišem. Sutra će motivacija postojati sama po sebi.

Govoreći o zahtevima koje će postaviti pred svoje izabranike, trener AEK-a ponovio je da je najvažnije da ekipa ostane verna sopstvenom identitetu i pruži maksimum u svim segmentima igre.

- Morate da budete ono što jeste. Imamo tim sa jasno definisanim karakteristikama i ako uspemo da ih pokažemo na terenu u najvećoj mogućoj meri, naše šanse biće veće. Upravo to ću poručiti igračima - zaključio je Marko Nikolić.