Markus Hauard napustio je Baskoniju posle više od četiri godine, sporazumno raskinuvši ugovor sa španskim klubom. Duško Ivanović brzo je reagovao i doveo ga u Zenit, gde će američki bek zarađivati milion evra po sezoni.

Prema pisanju španskog „El Koreа“, Baskonija će mu isplatiti dva miliona evra na ime raskida ugovora, i to u ratama.

Hauard je imao garantovanu zaradu veću od četiri miliona evra za ovu i narednu sezonu, pa je pristao da deo novca sačeka kako bi olakšao odlazak iz Vitorije.