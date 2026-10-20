Vrlo zanimljiva situacija desila se na čelendžeru u Lisabonu gde se desilo nešto nesvakidašnje.

Naime, Patrik Šen iz Švajcarske (343. na ATP listi) se sastao sa Rusom Svjatoslavom Gulinom, 545. igračem planete u drugoj rundi kvalifikacija. Kako se i očekivalo prema ATP listi, Šen je bio poprilično ubedljiv i slavio sa 6:0, 6:3.

Potom je Gulin dobio "laki luzer" pozivnicu i u prvom kolu je naleteo upravo na Šena. Ovog puta smo gledali sasvim drugačiji tenis, a ruski teniser je slavio sa neverovatnih 6:1, 6:1. Napravo je pet brejkova, kao i njegov protivnik dan ranije, ali mu on čak nije ni dozvolio brejk loptu u "revanšu".