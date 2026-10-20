Kazna koju je Kristijano Ronaldo dobio od Fudbalskog saveza Portugalije zbog samovoljnog napuštanja kampa reprezentacije uoči duela sa Danskom iznosi svega 255 evra, što je gotovo simboličan iznos za jednog od najplaćenijih sportista na svetu.

Pored novčane globe, Portugalac je kažnjen i sa 30 dana suspenzije, ali ni ta mera neće imati praktične posledice, pošto će zabrana isteći neposredno pred naredni meč nacionalnog tima.

List „A Bola“ izračunao je da će Ronaldu biti potrebno svega 40 sekundi da zaradi novac za plaćanje kazne. Njegova zarada u Saudijskoj Arabiji iznosi oko 6,61 evro u sekundi, pa će ovaj finansijski udarac jedva i primetiti.

Prema ugovoru sa Al Nasrom, Ronaldo godišnje zarađuje oko 208 miliona evra, dok se uz dodatne prihode taj iznos procenjuje na čak 300 miliona.

Zbog toga kazna od 255 evra predstavlja tek 0,00012 odsto njegove godišnje zarade – praktično zanemarljiv trošak za portugalsku zvezdu.