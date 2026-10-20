Nekadašnji košarkaš kluba iz Humske istakao je borbenost ekipe, ali i ocenio da bi dodatna pojačanja bila važna za borbu za plej-of Evrolige.

-Bio sam jedan od retkih koji su verovali u tim pre početka sezone. Svi su nekako bili skeptični, a ja sam verovao da će se tačno znati ko je lider i da će svako imati svoju ulogu. Delovalo mi je da će to izgledati kako treba - kaže Anđušić.

Za Anđušića je posebno važan odnos koji igrači pokazuju na parketu.

-Najvažnije je da se svi bore i to se vidi na terenu, pobedili ili izgubili. Biće i pobeda i poraza, ali verujem da je to bitno svima, posebno ljudima koji dolaze da prate.

Ipak, upozorio je da predstojeći raspored donosi zahtevne ispite i dodatno naglašava značaj širine sastava.

-Dobro su otvorili sezonu i verujem da imaju dobar tim, ali biće teško. Dolazi težak raspored, derbi i utakmice koje neće biti lako dobiti. Prema mom mišljenju, potrebni su im još jedan ili dvojica igrača da naprave kompaktan tim koji bi napao plej-of.

Uprkos tome, Anđušić ostaje optimista kada je reč o mogućnostima Partizana.

-To bih mogao da kažem kao neko ko prati Partizan sa strane. Verujem da mogu da naprave dobar rezultat ove sezone, ali duga je sezona i zato sve ekipe imaju veliki fond igrača - zaključio je Anđušić.