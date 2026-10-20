Gelor Kanga je u dva mandata nastupao za Crvenu zvezdu i postao miljenik navijača. Vezista iz Gabona je prošle godine napustio crveno-bele i prešao u turski Erokspor, a pauzu je iskoristio da poseti svoj bivši klub, gde je ostavio dubok trag.

Prvi put je u Zvezdi igrao leta 2016. do januara 2018. godine, kada je prešao u Spartu iz Praga, a potom i od leta 2020. do leta 2025. godine. Za to vreme je osvojio šest titula i pet Kupova Srbije. Odigrao je 263 utakmice u svim takmičenjima i postigao je 51 gol, uz 75 asistencija, što ga čini jednim od najboljih stranaca u istoriji kluba iz Ljutice Bogdana.

Kanga se pozdravio sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem, kao i sa bivšim saigračima, a Zvezda je objavila i srdačne pozdrave koje je imao sa Krunićem, Elšnikom i Mihajlom Ristićem.

Ugovor sa Eroksporom mu ističe na leto 2027. godine i on već od januara može da dogovara novi transfer i da na leto pređe kao slobodan igrač.