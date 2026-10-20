Velika prašina se digla zbog suđenja, a dva kluba su izdala oštra saopštenja - Partizan i Novi Pazar.

De Bleker je analizirao četiri situacije iz prethodnog kola, dve sa meča Železniča - Partizan, jednu sa meča Novi Pazar - IMT i jednu sa meča Čukarički - Zemun i istakao je da su u sve četiri situacije sudije donele dobre odluke.

Najviše pažnje privukao je duel Železničara i Partizana, završen pobedom pančevačkog tima rezultatom 1:0.

Crno-beli su se dva puta oglasili zbog suđenja Stefana Jeknića, osporavajući crveni karton koji je njihov igrač dobio u 73. minutu, kao i odluku da se u 80. minutu ne dosudi penal za goste.

Međutim, De Bleker ističe da su obe odluke bile ispravne.

Kada je reč o isključenju, predsednik Sudijske komisije FSS naveo je da je odbrambeni igrač zaustavio očiglednu priliku za postizanje gola.

- Lopta je upućena prema napadaču koji ispred sebe ima otvoren prostor. U trenutku kada odbrambeni igrač čini prekršaj, napadač je ispred njega i ima otvoren put prema protivničkom golu. Nakon što je pregledao snimak, sudija ispravno pokazuje crveni karton zbog zaustavljanja očigledne prilike za postizanje pogotka - navedeno je u analizi.

De Bleker je podržao i odluku da se Partizanu ne dosudi jedanaesterac zbog igranja rukom u kaznenom prostoru.

- Tokom duela za loptu u kaznenom prostoru između odbrambenog igrača i napadača, odbrambeni igrač namerno odigrava loptu nogom, a zatim rukom, pri padu, dodiruje loptu. Koncept igre lopte rukom i uputstva jasno definišu da, ukoliko igrač namerno odigra loptu, u ovom slučaju nogom, a zatim dođe do kontakta lopte s rukom, očekivana odluka je da igra bude nastavljena, osim u slučajevima gde postoji dodatni pokret ruke ka lopti ili je ruka iznad nivoa ramena - objasnio je De Bleker.

On je dodao da se igrač nakon odigravanja lopte okrenuo, a da su mu ruke bile u prirodnom položaju za kretanje, bez dodatnog pokreta ka lopti.

- Sudijska komisija FSS podržava ovu odluku, igra rukom nije kažnjiva, nema kaznenog udarca niti VAR intervencije - zaključio je predsednik Sudijske komisije.

Kada je reč o negodovanju Novog Pazara, De Bleker i tu ističe da nema osnova za proteste.

- Igrač startuje na svog protivnika zakasnelim startom i velikom brzinom. Sudija je pokazao žuti karton zbog bezobzirnog starta, ali ga VAR poziva da pregleda snimak. Prekršaj je napravljen otpozadi, velikom brzinom i intenzitetom, pokretom nogu koji ozbiljno ugrožava bezbednost protivnika. Sudija je nakon pregledanog snimka ispravno pokazao crveni karton.