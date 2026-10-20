Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da će u četvrtak od 17 časova i 15 minuta, uoči utakmice drugog kola ligaške faze Lige konferencije protiv Kopenhagena, biti organizovana specijalna fan zona za najmlađe navijače.

Kako se navodi, u zavisnosti od vremenskih prilika, fan zona će u slučaju povoljnih vremenskih uslova biti postavljena na platou ispred Red Star šopa, dok će u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova biti smeštena u promenoaru na zapadnoj tribini stadiona „Rajko Mitić“.

Mališani će imati priliku da se pre početka meča druže sa prvotimcima i animatorima, oprobaju se u zanimljivim igrama u sportskom duhu i oslikaju lica crveno-belim bojama, uz prepoznatljivu zvezdašku muziku i sjajnu atmosferu.