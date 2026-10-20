Fudbal
Fan zona za najmlađe zvezdaše pred utakmicu sa Kopenhagenom
Crvena zvezda igra protiv Kopenhagena meč drugog kola grupne faze Lige konferencije na stadionu "Rajko Mitić" (18.45)
Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da će u četvrtak od 17 časova i 15 minuta, uoči utakmice drugog kola ligaške faze Lige konferencije protiv Kopenhagena, biti organizovana specijalna fan zona za najmlađe navijače.
Kako se navodi, u zavisnosti od vremenskih prilika, fan zona će u slučaju povoljnih vremenskih uslova biti postavljena na platou ispred Red Star šopa, dok će u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova biti smeštena u promenoaru na zapadnoj tribini stadiona „Rajko Mitić“.
Mališani će imati priliku da se pre početka meča druže sa prvotimcima i animatorima, oprobaju se u zanimljivim igrama u sportskom duhu i oslikaju lica crveno-belim bojama, uz prepoznatljivu zvezdašku muziku i sjajnu atmosferu.
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