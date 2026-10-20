Crvenu zvezdu u četvrtak, 22. oktobra u 18 časova i 45 minuta očekuje duel sa danskim Kopenhagenom u okviru drugog kola Lige konferencije. Avgusta 2019. godine Zvezda je posle penala eliminisala Kopenhagen u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a Marin je tad bio igrač Zvezde.

-Utakmice sa Kopenhagenom uvek nas podsete na gostovanje u Danskoj, koje nam je svima ostalo u sećanju. To je jedno lepo iskustvo koje se ne zaboravlja i zbog kojeg se svaki novi susret sa njima dočekuje sa posebnim emocijama. Bio je ogroman pritisak, ali smo od prvog minuta verovali da ćemo se plasirati u plej-of. Kod gola se otvorio prostor, poslao sam loptu Boaćiju na drugu stativu i on je to sjajno iskoristio - prisetio se Marin, a prenosi klupski sajt.

Nije zaboravio Marin detalje sa te utakmice.

-Posle crvenog kartona Milunovića nije bilo lako, ali smo uspeli da obezbedimo jedanaesterce i na kraju u istorijskoj penal seriji slavimo. Posebne pohvale zaslužuje Borjan, koji je bio jedan od junaka utakmice. Sjajnim odbranama u penal seriji dao je veliki doprinos istorijskoj pobedi Zvezde. Takve utakmice se pamte celog života i najbolje pokazuju snagu Crvene zvezde - istakao je Marin.

Svestan je tehnički direktor kvaliteta narednog rivala.

-Kopenhagen je organizovan i stabilan klub sa velikim evropskim iskustvom, kao i redovan učesnik grupnih faza. Znamo kako igraju i svesni smo da nas čeka težak i zahtevan meč protiv kvalitetnog protivnika, ali verujemo da možemo da nametnemo ritam i ostvarimo dobar rezultat. U ovakvim utakmicama detalji odlučuju, zato je važno da budemo fokusirani tokom svih devedeset minuta - naveo je Marin.

Za kraj je Marin imao i poruku za navijače.

-Znamo svi šta "Marakana" znači u evropskim okvirima i koliko je teško svakom protivniku kad kroči na naš stadion. Kao igrač sam doživeo tu neverovatnu energiju sa tribina koja vam daje snagu i kad deluje da je ponestalo, a danas sa ove pozicije vidim koliko našim momcima znači ta podrška. Navijači su naš dvanaesti igrač i prepoznaju svaki važan momenat. Pozivam sve zvezdaše da dođu 22. oktobra, da ispune tribine "Marakane" i naprave atmosferu kakvu samo oni umeju. Uz punu "Marakanu" i pravu zvezdašku energiju uveren sam da možemo do još jedne velike evropske pobede - zaključio je Marin.