Čitava košarkaška Evropa će u četvrtak od 20.45 gledati meč u Beogradskoj Areni, kada će Partizan ugostiti Crvenu zvezdu u okviru sedmog kola Evrolige.

Partizan je odlično započeo sezonu sa tri vezane pobede (Milano, Pariz i Bajern), ali je potom vezao tri poraza od Reala, Panatinaikosa i Fenerbahčea.

Na drugoj strani, Crvena zvezda je posle dva uvodna poraza, vezala četiri pobede, pa u boljem raspoloženju dočekuje meč sa crno-belima.

Zanimljiva situacija je i kada je reč i o potencijalnim faovoritima za ovaj, a to se menja iz časa u čas.

Naime, kladionice su objavile kvote prema kojima je Partizan bio favorit i to šest dana pred utakmicu, ali - sve se promenilo u samo nekoliko dana. U prvi mah su kladionice odlikovale Partizan kao favorita sa kvotom 1.60, dok je na Zvezdu kvota bila 2.65.

Međutim, sve se izmenilo u samo 48 sati.

Kladionice su dan kasnije objavile nove kvote, pa je tako ista pala prvo sa 2.65 na 2.14 na Zvezdu.

Potom, prošao je još jedan dan, a sad je Zvezda postala favorit i kvota je otišla ispod 2.00 - sada je 1.85.

Trenutno je na Partizan kvota 1.95, tako da je vrlo nezahvalno prognozirati ko bi mogao da izađe kao pobednik iz ovog meča.