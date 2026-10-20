-Jeste malo fraza, ali ja bolji izraz ne znam da kažem, ali to je stvarno praznik košarke. I evo, već mi je interesantno kako se po završetku ovog šestog kola već to najavljuje. Dobra je stvar i čini mi se da je to najpravednije što nema duplog kola, što će jedna i druga ekipa imati malo više treninga i malo više mogućnosti da se pozabave tom utakmicom, tako da će biti u tom smislu najbolja izdanja od raspoloživih igrača - započeo je Milutin Aleksić u emisiji SPORTUNA na UNA televiziji.

Nastavio je u istom ritmu.

-Derbi dolazi u neko pravo vreme. Već šest utakmica odigranih na tom nivou, pravi derbi u smislu gde je i jednim i drugima važna pobeda, gde mogu da ostanu u tom priključku za plej-of i plej-in.

Govorio je o favoritima.

-Reći ću za koga mislim da će pobediti derbi. Onaj ko bude imao najmanju ovu predzadnju kolonu - izgubljene lopte. U derbiju je obično to tako. Onaj ko bude najfokusiraniji i ko bude imao manje izgubljenih lopti u derbiju, obično dobija meč. Koraci, loš pas, svašta nešto ne ulazi u kategoriju ukradenih lopti, ali mislim da je fokus u tim mečevima najvažniji. Da se ne izgori u toj ogromnoj želji, u tome da se juri ka tome da se bude heroj. Da budemo iskreni, svako ima želju u tom najvećem spektaklu koji se dešava u Srbiji da bude apostrofiran. Tu je važan potpis trenera, da ih psihološki spremi. Ništa oni ne mogu da budu bolji igrači nego što su bili u petom i šestom kolu, nego upravo hladnoća, mirnoća, čini mi se da će u takvoj situaciji da bude presudna.