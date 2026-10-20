Šta je uspeh Zvezde u LK?

- Polufinale ili finale da igramo - kratko je rekao Lučić za "Mozzarsport".

Liga konferencije je prilika da se "igra fudbal".

- Sigurno da je, kako da kažem, lakše. Svaka ekipa koja igra u Evropi je dobra, ali Liga konferencije je možda malo slabije takmičenje nego Liga šampiona i Liga Evrope, mada tu isto imaš ozbiljnih timova. Sa tim nekim ozbiljnim timovima mi možemo da se nadmećemo, tako da zato i mislim da možemo da doguramo daleko.

Da li je bolje da se igra Liga šampiona ili da se bori u Ligi Evrope i Ligi konferencije?

- Sigurno je za klub bolje da igramo Ligu šampiona, pre svega zbog finansija. To je bolje za klub, imaš jače utakmice i želiš da igraš protiv vrhunskih igrača kao što su oni iz Sitija, Reala i sličnih klubova - to je sigurno lepo iskustvo. Ali ovako, kada smo već u Ligi konferencije, želimo da dokažemo da smo mi ti pravi i da možemo da uradimo veliku stvar u ovom takmičenju - konstatovao je Lučić.