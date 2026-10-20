Neće Zvezdi biti lako protiv Trabzona u Ligi konferencije. Deluje izuzetno dobro ekipa koju predvodi Mohamed Salah, ali uz njega su se istakla još nekolicina, takođe opasnih pojedinaca po Zvezdu. Aktuelni šampion Srbije će 17. decembra dočekati Trabzon u okviru šestog kola Lige konferencije.

Bio je sjajan i Ozan Tufan koji je u 21. minutu doveo Trabzon u vođstvo, da bi Salah u drugom poluvremenu potvrdio poraz Bešiktaša. Egipćanin je u 71. minutu iskoristio asistenciju Frankulina. Na terenu je 90 minuta besprekorno odigrao i Stefan Savić.

Oporavio se Dušan Vlahović od povrede (i odigrao 90 minuta), ali nije uspeo da se istakne. Startovao je Srbin kao napadač, ali jednostavno je domaćin bio bolji rival na terenu. Za Vlahovića je ovo tek druga utakmica u prvenstvu Turske u kojoj se nije upisao u strelce. Još samo protiv Alanje nije uspeo da pogodi.