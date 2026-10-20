Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18:45 igraju na svom terenu meč drugog kola Lige konferencija protiv Kopenhagena. Pravdu na ovoj utakmici deliće sudija iz Rumunije Radu Petresku. On će drugi put suditi na "Marakani", nakon što je pre godinu dana vodio duel crveno-belih i Seltika u Ligi Evrope.

Petresku iza sebe ima i veliku životnu borbu. Leta 2017. godine se posle utakmice u Estoniji javio lekaru zbog jake glavobolje, da bi mu na pregledima otkriven tumor na malom mozgu. Hitno je operisan u Bukureštu, a naknadne analize pokazale su da je reč o benignom tumoru.

Nakon teške operacije i dugog oporavka, uspeo je da prođe sve UEFA testove i vrati se suđenju. Rumunski mediji pisali su da je odmah po buđenju iz anestezije pitao lekare hoće li moći ponovo da iziđe na teren.