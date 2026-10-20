Fudbaleri Bešiktaša pretrpeli su bolan poraz u derbiju osmog kola turske Superlige. Tim za koji nastupa Dušan Vlahović je izgubio od Trabzonspora rezultatom 2:0. Srpski napadač je odigrao celu utakmicu, a u jednom momentu je bio nadomak toga da se pokači i sa fudbalerom iz Albanije Ernestom Mucijem.

Dan posle utakmice je na društvenim mrežama osvanuo snimak Vlahovića kako se našao u mini sukobu sa Mucijem koji nastupa za Trabzonspor.

Krenuo je u jednom momentu Vlahović ka njemu, ali je sve ubrzo sprečeno, pa nije došlo do većeg koškanja.