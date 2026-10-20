Košarkaš Panatinaikosa Matijas Lesor propustio je nedeljni meč sa Peristerijem, u grčkoj ligi, a nakon snimanja utvrđeno je da postoji određeni otok na kostima, posle čega je njegov nastup protiv Baskonije u Evroligi doveden u pitanje.

Međutim, sada su otklonjene sve dileme. Francuz je istrčao na trening sa ogromnim osmehom na licu. U jednom momentu se čak šalio i šegačio na svoje zdravstveno stanje, pa je glumio da šepa.

Bivši centar Partizana je odradio odličan trening i biće na raspolaganju Željku Obradoviću za meč sa španskim klubom koji je na programu u četvrtak od 20:15 u Atini.

Panatinaikos posle šest kola Evrolige ima skor 5-1, a Baskonija 1-5.