Zamenik komesara NBA lige Mark Tejtum rekao je danas da nedavno objavljeni desetogodišnji plan košarkaške Evrolige ne menja planove za projekat NBA Evropa.

-Desetogodišnji poslovni plan Evrolige ne menja naše planove. Mogu vam reći da će naš model klubovima ponuditi mnogo brži put do profitabilnosti. Pročitao sam neke izveštaje o evroligaškim timovima koji danas nisu finansijski stabilni: prema našim projekcijama, tim sa stalnim mestom u našoj ligi će, u proseku, postići profitabilnost do svoje treće godine - rekao je Tejtum, a prenose brojni američki i evropski mediji.

Tejtum je istakao i da će projekat NBA Evropa biti mnogo profitabilniji od Evrolige.

-Video sam i brojke koje Evroliga namerava da uloži ili prerasporedi svojim klubovima. Naše projekcije pokazuju da ćemo utrostručiti te procene, sa isplatama tokom desetogodišnjeg perioda koje će ukupno iznositi milijarde i desetine milijardi dolara, namenjene da se vrate klubovima i učine ih finansijski stabilnim - zaključio je Tejtum.