Crvena zvezda je završila još jedan posao pred evroligaški derbi sa Partizanom koji je na programu u četvrtak. Nakon dovođenja centra Kristijana Koloka iz NBA lige, za crveno-bele je profesionalni ugovor potpisao i Luka Živojinović, mladi centar koji ima 18 godina.

- Talentovani centar Luka Živojinović potpisao je u utorak prvi ugovor sa KK Crvena zvezda.

Luka, koji igra na poziciji centra, visok je 210 centimetara, tako postaje još jedan u nizu talentovanih momaka, koji su rasli kroz program mlađih selekcija našeg kluba i kucaju na vrata prvog tima.

Luka Živojinović je rođen u Novom Sadu (5. oktobra 2008.), a kao kadet je stigao u Beograd i redove naše Crvene zvezde.

Nastupao je za kadetski i juniorski tim Crvene zvezde, a bio je deo nacionalnog tima Srbije i član selekcije do 18 godina na FIBA U18 Evrobasketu.

Luka će i ove sezone biti deo juniorskog sastava KK Crvena zvezda i velika uzdanica te selekcije.

KK Crvena zvezda želi puno uspeha, zdravlja i dobrih igara Luki Živojinoviću u crveno belom dresu - saopštili su sa Malog Kalemegdana.