Nekadašnji turski reprezentativac, a potom i uspešan trener Sergen Jalčin, novi je selektor nacionalnog tima, saopštio je Fudbalski savez Turske.

Jalčin dolazi umesto Italijana Vinćenca Montele, koji je "preživeo" eliminaciju u grupnoj fazi Mundijala, ali nije četiri poraza u nizu na startu Lige nacija.

Jalčin je kao fudbaler igrao za sva tri najveća turska kluba - Bešiktaš, Fenerbahče, Galatasaraj, a dres reprezentacije oblačio 41 put i postigao pet golova.

Kao trener vodio je Bešiktaš, sa kojim je osvojio duplu krunu i još nekoliko turskih prvoligaša.

Kao selektor debitovaće protiv Belgije 12. novembra u Izmiru, a tri dana kasnije Turska će gostovati Francuskoj u Bordou.