Fudbaleri Crvene zvezde ugostiće u četvrtak ekipu Kopenhagena u drugom kolu Lige konferencije (18.45).

Crveno-beli imaju imperativ pobede kako bi krenuli u borbu za nokaut fazu, a rival je trenutno prvoplasirani tim Danske.

Kako piše "Mozzartsport", Albert Rijere ima nekoliko dilema za startnu postavu protiv Kopenhagena. Derik Lukasen još nije spreman i neće ga biti u sastavu, kao ni Osmana Bukarija koji je suspendovan.

Isti izvor navodi da je Španac zadovoljan Mohamedom Čamom i da bi reprezentativac Austrije mogao da se nađe u prvoj postavi.

Postoji nekoliko dilema u defanzivi, kao recimo da li će Stefan Gudelj i Juta Nakajama ponovo zaigrati u tandemu ili će biti nekih rotacija.

Videćemo kroz 48 sati...