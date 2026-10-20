Toni Nadal, nekadašnji Rafin trener i stric, otkrio je budućnost slavnog asa.

Iako mnogi spekulišu da bi mogao da se oproba kao trener Karlosa Alkaraza ili Rafeala Hodara, izvesnije je da se to desi u španskom nacionalnom timu.

Stariji Nadal kaže da "kralj šljake" ima veliku želju da bude selektor Dejvis kup tima, ali kada za to dođe vreme.

On svog bratanca poznaje bolje nego iko i smatra da bi mu ta ulooga perfektno odgovarala, naročito zbog njegove sposobnosti da okupi grupu ljudi oko sebe.

-Verujem - i to zaista mislim - da će Rafa želeti da bude kapiten u Dejvis kupu. Ne znam kada, ali pretpostavljam da će to želeti i da će doći red na njega. Štaviše, Rafa je neko ko ume da okupi grupu - rekao je Toni Nadal.