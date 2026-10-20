Bili su zajedno u Mančester junajtedu i saradnja nije bila slavna...

Holandski stručnjak smatra da je ponekad morao da bude autoritet kako bi sproveo neophodna pravila ponašanja, zbog čega je i došlo do problema sa portugalskom superzvezdom.

-Izneverio je i ekipu i mene, jer smo računali na njega. On je jedan od najboljih fudbalera ikada i izuzetno sam ga poštovao, ali morao sam racionalno da odlučujem. Izostajao je sa nekih treninga, a kada bi trenirao – nije trčao dovoljno i podizao puls na zahtevani nivo. Sučio sam ga sa tim - rekao je nekadašnji strateg Ajaksa u intervjuu za Atletik.

Pojasnio je potom 56-godišnjak i svoje taktičke zamisli, koje nije mogao da sprovede u delo sa petostrukim osvajačem Zlatne lopte u srcu napada.

-Nije bio sposoban da se dobro kreće jer se nije dobro pripremio. Nije trčao ni sa loptom, ni bez nje. Pogrešno je predstavljati stvari kao da sam od njega očekivao da se iscrpljuje konstantnim visokim presingom. Govorio je saigračima da čuvaju noge na treninzima i loše uticao na njih.

Ten Hag smatra da je najproblematičniji stav imao bivši tercet Real Madrida u sastavu Ronaldo – Kazemiro – Varan.

-Nekima fudbal nije bio najvažnija stvar u životu, a nekima ni Junajted nije bio na prvom mestu. Mislim da je to u klub donela ‘madridska veza’. Igrači su imali veliku moć i želeli su da odlučuju. Rukovodstvo je želelo dinamičan, napadački fudbal, a oni su hteli onako kako njima odgovara.