Prema nezvaničnim saznanjima Telegrafa, šampion Srbije će igrati i bez Derika Lukasena, koji se i dalje nije oporavio od povrede.

Štoper iz Gane je osetio bol tokom utakmice protiv Radničkog iz Kragujevca, preventivno je izašao iz igre, međutim, ne odvija se sve prema planovima na "Marakani".

Činilo se da će moći da odgovori izazovima, ostao je u Beogradu tokom prvog evropskog izazova crveno-belih, međutim, ne želi Zvezda da rizikuje i dodatno pogoršava stanje.

Odsustvo štopera će ponovo Rijeri stvoriti problem prilikom odabira startnih 11. Crveno-beli pored Jute Nakajame i Stefana Gudelja, koji su sigurni u prvoj postavi, imaju Frenklina Teba Učenu i Miloša Veljkovića, ali i Mateja Gaštarova, koji se spustio sa pozicije zadnjeg veznog u odbranu upravo u prvom evropskom meču.