Rumunski sudija Radu Petresku određen je za glavnog arbitra meča između fudbalera Crvene zvezde i Kopenhagena u meču drugog kola Lige konferencija, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

Petresku će u četvrtak od 18 i 45 na stadionu "Rajko Mitić" predvoditi kompletno rumunsku sudijsku šestorku.

Radu Ginguleac i Jonut Neasku će biti asistenti uz aut linije, a Andrej Kivulete je određen za četvrtog sudiju. Ovidiu Hacegan će biti glavni u VAR sobi, a asistiraće mu Florin Andrej.