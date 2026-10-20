Uoči nastupa na ATP 250 turniru u Briselu, Bergs je upitan kako je doživeo Alkarazove reči, ali nije želeo da ulazi u polemiku.

-Rekao bih da nikada ne treba uzimati zdravo za gotovo ono što igrač kaže na konferenciji za medije. Ponekad pitanja mogu da budu pomalo manipulativna. Ne brinem previše zbog tih izjava - rekao je Bergs.

Belgijanac je istakao da mu je daleko važnije ono što je izvukao iz same pobede.

-Ono što pamtim jeste ta sjajna pobeda, ali i one koje sam ostvario pre nego što sam se suočio s njim. To mi je donelo samopouzdanje. Nastavljam svoj proces, dobro je pobeđivati igrače tog kalibra. Gradim svoju karijeru - poručio je Bergs.