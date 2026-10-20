Šampion Srbije Crvena zvezda ove sezone po prvi put u svojoj istoriji i to u jubilarnoj 10. uzastopnoj sezoni kako crveno-beli igraju jesen u Evropi.

Međutim, posle dužeg vremena Zvezda je došla u prilično nezgodan položaj. Ranije, dosta uspešnije sezone, sada dolaze na naplatu u nezgodnom momentu. Crveno-belima će se za narednu sezonu obrisati čak 15 bodova i to ih ostavlja na svega 34. Kako su loše započeli novu sezonu u ozbiljnom su problemu.

Razlog je prost. Po trenutnom stanju stvari, Zvezda neće biti povlašćena naredne sezone u plej-ofu Lige šampiona i tako će umesto ekipa poput Pafosa, Hapoel Ber Ševe, Mjalbija... imati protivnike poput Bode Glimta, Olimpijakosa, Seltika...

Šansa da se to promeni svakako postoji, mada je Dinamo daleko ispred sa 40,5 bodova i već je ostvario jednu pobedu u grupi Lige Evrope. Ukoliko Zvezda ne uspe da skupi više od Hrvata, moraće da navija da Dinamo, Seltik, Kopenhagen, Bode Glimt, Ferencvaroš... ne budu šampioni u svojim državama. Dakle, neće zavisiti sami od sebe, već od drugih, što nije idealno.