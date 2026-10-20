Situacija nije tako dramatična. Kapiten "orlova" je lakše povređen i njegov nastup za tim Srbije ne bi trebalo da bude ugrožen. Štaviše, Tadić bi trebalo za koji dan, najkasnije početkom sledeće nedelje, da se vrati treninzima u NEC Najmehenu.

Od početka ove sezone, iako je ušao u 38. godinu, Tadić je propustio samo dve utakmice: protiv Kambura je bio na klupi, dok je poslednju protiv Fortune preskočio upravo zbog ove povrede lista. Takođe, od četiri utakmice reprezentacije Srbije u Ligi nacija, kapiten je nastupio na sve četiri. To znači da je od starta takmičarske godine kreativni ofanzivac skupio 17 nastupa na svim frontovima.

Tadić se vratio u reprezentaciju Srbije na početku Lige nacija i odmah ostavio trag, jer je maltene svaka ozbiljna napadačka akcija "orlova" išla preko njega. A, učestvovao je i u postizanju golova. Rekordni broj mečeva u dresu državnog tima Tadić je podigao na 115, na kojima je postigao 23 gola i dao 41 asistenciju.