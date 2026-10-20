Podsetimo, sportski svet iznenadila je vest da se jedan od najpoznatijih teniskih parova rastaje posle godina zajedničkog života. Svitolina (32) i Monfis (40) venčali su se u julu 2021. godine, a u oktobru 2022. dobili su ćerku Skaj.

- Želim samo malo da pojasnim svoju prethodnu objavu, jer sam shvatila da nisu svi, posebno ljudi koji me prate širom sveta, u potpunosti razumeli šta sam želela da kažem. U toj objavi pomenula sam samo jedan od razloga koji su uticali na moju odluku i naveli me da razmislim o svom životu i budućnosti. U stvarnosti, međutim, stvari su mnogo složenije i nikada se nije radilo samo o jednom faktoru – poručila je Svitolina.

Teniserka je objasnila da je život u senci rata koji traje više od četiri i po godine ostavio duboke posledice na njeno psihičko stanje.

- Kada više od četiri i po godine živite sa stvarnošću rata, prolazeći kroz toliko situacija, emocija i teških trenutaka, prirodno je da počnete drugačije da gledate na život. Vaša perspektiva se menja, vrednosti i prioriteti se transformišu i počinjete da razumete šta zaista želite od života. U jednom trenutku jednostavno sam shvatila da više ne želim da živim život u kojem nisam zaista srećna. I verujte mi, doći do te odluke nije bilo nimalo lako – iskrena je bila Ukrajinka.

Svitolina je posebno naglasila da odluka o kraju braka ne znači da su nestali ljubav i poštovanje prema suprugu.



- Mnogo volim i poštujem svog supruga. Uvek ću ga voleti i ceniti zbog čoveka kakav jeste. Upravo zato mi je bilo toliko važno da budem iskrena, kako prema njemu, tako i prema samoj sebi. Nije uvek moguće objasniti sve što stoji iza tako ličnih i teških odluka u jednoj objavi. Iskreno, neke stvari su jednostavno previše lične da bi bile podeljene sa javnošću - objasnila je teniserka.

Za kraj je imala jasnu poruku.

- Nadam se da će vam ovo pomoći da malo bolje razumete šta sam želela da kažem. Ipak, molim vas da imate razumevanja i saosećanja, jer je ovo izuzetno težak period za oboje – zaključila je Svitolina.