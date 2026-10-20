Dušan Vlahović našao se u centru pažnje pred evropski okršaj Bešiktaša i Kristal Palasa zakazanog za četvrtak, pošto je nekadašnji napadač crno-belih i legendarni engleski fudbaler Les Ferdinand uputio niz pohvala na račun srpskog golgetera.

Ferdinand je govorio za tursku novinsku agenciju “İhlas Haber Ajansı” (İHA), a osim što je istakao posebnu atmosferu koju stvaraju navijači Bešiktaša, osvrnuo se i na napadače koji bi mogli da obeleže predstojeći duel.

Upravo je Vlahović dobio posebno priznanje.

"Obojica su veoma, veoma dobri napadači", rekao je Ferdinand upoređujući srpskog fudbalera sa Žan-Filipom Matetom, prvim napadačem Kristal Palasa.

Ipak, kada je govorio o špicu Bešiktaša, nekadašnji engleski reprezentativac nije imao dilemu.

"Napadač Bešiktaša je, po mom mišljenju, poseban igrač. Biće to zanimljivo veče."