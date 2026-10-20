Iz Italije stiže tužna vest o smrti mlade košarkašice Ane Melano.

Ona je u ponedeljak, 19. oktobra izgubila bitku sa teškom bolešću, leukemijom. Imala je 17 godina.

Ani, koja je nastupala za Basket Venariju, ali i mlađe selekcije reprezentacije Italije, leukemija je dijagnostikovana 2024. godine.

Istog dana morala je da prekine karijeru i započne borbu sa opakom bolešću.

Vest o njenoj smrti duboko je potresla Venariju Reale i čitavu italijansku košarkašku javnost. Ana je bila poznata po velikom talentu, zahvaljujući kojem je već uspela da obuče dres nacionalnog tima. Rođena 2009. godine, Ana je košarkaški odrasla u Basket Venariji, klubu koji vodi Mateo „Teo“ Miton, bivši košarkaš Torina i Specije, kao i reprezentativac Italije na Igrama u Moskvi 1980.

Ana se, zahvaljujući talentu, fizičkim predispozicijama i posvećenosti treninzima, rano izdvojila među svojim vršnjakinjama.

-Odnela ju je surova bolest, protiv koje se borila istom onom odlučnošću koju je uvek pokazivala na košarkaškom terenu - navodi se u saopštenju Italijanske košarkaške federacije.