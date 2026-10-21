Zemljotres je zatresao košarku u Grčkoj! Kako prenosi Ieidiseis, izdat je nalog za hapšenje predsednika Saveza i člana Upravnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta – Vangelisa Lioliosa, a ubrzo je i uhapšen.

Osim za prvog čoveka grčke košarke, naloz su izdati za još petoricu sportskih radnika, od čega su dvojica aktivne sudije, a ostali funkcioneri Saveza.

Prema dostupnim informacijama, tužilac i istražni sudija su ocenili da postoji opasnost da Liolios pobegne, zbog čega su izdali nalog za hapšenje i vrlo brzo priveli Lioliosa.

Gazeta navodi da sve ukazuje da je do svega ovoga došlo nakon svedočenja, prijava i dostavljanja pisanih poruka od strane sportskih funkcionera i sudija, koje potkrepljuju optužbe za nameštanje utakmica.