-Znam da je ovo drugačija utakmica. Objasnili smo i novim igračima. Na kraju, pobedili ili izgubili, slično je kao i sa ostalim mečevima, ali svesni smo da je za naše navijače da je specijalna utakmica. Jasno je da želimo da pobedimo, borićemo se zajedno sa publikom za to - rekao je Penjaroja.

Otkrio je i probleme.

-Imamo problem sa sastavom da bismo bili na 100 odsto, ali imamo 12 igrača Partizana koji će biti spremni da se bore.

Penjaroja je istakao problem sa Tonjem Džekirijem, ali i dodao da je Vanja Marinković u utorak trenirao 15 minuta sa timom posle duge pauze. Ali, ništa nije izgovor za trenera crno-belih.

-Želimo da se borimo. Zvezda je dobila četiri utakmice zaredom u Evroligi, to nije lako. Igraju solidnu defanzivu, imaju talentovane igrače i sjajnog trenera. Ali, uvereni smo da možemo da se borimo.

Što se tiče Marinkovićevog stanja…

-Posle devet meseci i teške povrede sada treba da se vrati u formu, da trenira u kontaktu, sa timom. Moramo da budemo strpljivi sa njim. I on mora da bude strpljiv. Lepa je vest da su rezultati dobri. Verujem da će za dve-tri nedelje igrati prve minute.

Karlik Džons je “ulovljen” protiv Panatinaikosa i Fenerbahčea. Kako sprečiti to protiv Zvezde?

-Karlik je važan za nas, ali Partizan nije jedan igrač. Moraju svi da se bore, da budu na dobrom nivou. Jasno je da u poslednje dve-tri utakmice Karlik nije postigao mnogo poena, ali mislim da smo igrali slično kao kada smo pobeđivali. Promašivali smo otvorene i dobre šuteve, treba da ih pogađamo. Karlik je naš lider, najbolji strelac, ali potrebno je da verujemo u tim.

Šta je najveća snaga Crvene zvezde?

-Ne fokusiramo se samo na jednog igrača, Batlera, Džonsa, Monekea… Moramo da kontrolišemo ceo tim. U dobroj su formi i imaju samopouzdanje, ali imamo i mi. Ova utakmica je drugačija u odnosu na prethodne. Ovo je važan meč za grad, za sve. Hoćemo da se borimo i da pobedimo.”