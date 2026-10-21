Spremni smo, imamo plan, znamo njihove jake i slabe strane. Svaka utakmica je totalno drugačija. Nisam mađioničar, ne znam kako će to izgledati. Znam kakav je plan. Znam šta igrači moraju da urade. Najbitnije je da znaju šta sa loptom, da nemaju nikakve sumnje, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Albert Rijera uoči utakmice protiv Kopenhagena.

Crveno-beli sutra od 18.45 sati dočekuju danski tim u drugom kolu Lige kongerencija.

"Lukasen je povređen, Bukari suspendovan, ostali su dostupni. Neki su igrali pre tri dana, drugi su sveži. Već imam tim, ali ne mogu da vam kažem. Čitava ekipa bi želela da igra, jer su željni pobede", istakao je Rijera na konferenciji za medije.

Prema njegovim rečima velika je razlika između sutrašnje i utakmice pre sedam godina u Kopenhagenu kada je Zvezda prošla.na penale, kasnije se i plasirala u Ligu šampiona.

"Poruka koju imam da pošaljem jeste da je sutra bitna utakmica u kojoj treba da pobedimo, zato što to u prethodnom slučaju nismo mogli da uradimo. I dalje ima dovoljno bodova da se kvalifikujemo. Nije odlučujuća utakmica kao pre sedam godina, drugačije je", poručio je Rijera i naglasio da njegova ekipa neće odustati od napadačkog fudbala.

Zvezdin prvotimac Timi Maks Elšnik rekao je da je atmosfera u ekipi uvek dobra, pozitivna.

"Svi očekujemo prvu domaću evropsku utakmicu. Nadamo se pobedi i dobrom rezultatu. Mislim da smo spremni. Neka pobedi bolji", poručio je Elšnik.