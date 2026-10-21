Trener Crvene zvezde Albert Rijera održao je konferenciju za novinare pred meč protiv Kopenhagena, a jedno od pitanja bilo je od strane kolega iz Danske.

Zanimalo ih je šta misli Španac o timu Kopenhagena.

"Nisam ovde da bih pričao o Kopenhagenu, već o svom timu. Ako govorim o tome šta nas brine, dajem prednost protivniku, tako da ću te informacije zadržati za sebe. Nema mnogo tajni, danas je dostupno mnogo informacija. Mogu samo da kažem da smo spremni."

Crveno-beli sutra od 18.45 sati dočekuju danski tim u drugom kolu Lige kongerencija.