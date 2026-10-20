Matijas Lesor osetio je tegobe u kolenu tokom utakmice sa Hapoelom, nakon čega je obavio lekarske preglede i magnetnu rezonancu. Pominjanje edema koštane srži odmah je podiglo uzbunu, ali su ubrzo stigle i ohrabrujuće informacije iz Grčke.

Problem se pojavio tokom utakmice Panatinaikosa i Hapoela iz Tel Aviva, odigrane 16. oktobra u Atini. Zeleni su poraženi rezultatom 81:91, a Lesor je tokom završnice osetio nelagodnost u kolenu.

Francuz je ipak završio utakmicu, ali problem nije zanemaren. Ubrzo je obavio dodatne lekarske preglede, uključujući magnetnu rezonancu, kako bi se utvrdilo šta se dešava sa njegovim kolenom.

Rezultati pregleda pokazali su mali edem koštane srži u predelu kolena. Sam nalaz zvučao je zabrinjavajuće, posebno imajući u vidu Lesorovu istoriju povreda.

Međutim, prema izveštajima grčkih sportskih medija, reč je o starijoj promeni koja ne izaziva posebnu zabrinutost.

"Sport24", "Gazzetta" i "Eurohoops" preneli su umirujuće informacije, uz navode da Panatinaikos ne očekuje da ovaj nalaz izazove ozbiljnije probleme.

Dodatno ohrabruje informacija da trenutni problem, prema objavljenim izveštajima, nije povezan sa njegovim ranijim povredama.