Fudbal
Pomerena utakmica PSŽ-a i Liona, ovo je razlog
Utakmica osmog kola francuskog prvenstva između fudbalera Pari Sen Žermena i Liona u Parizu, pomerena je za ponedeljak zbog protesta, saopšteno je danas na sajtu takmičenja
Kako se navodi, rukovodstvo takmičenja prihvata nalog Policijske prefekture Pariza kojim se zabranjuje održavanje utakmice između PSŽ-a i Liona predviđene za nedelju, 25. oktobra, u 20.45 časova, te je odlučio da termin odigravanja pomeri na ponedeljak, 26. oktobra, u 20.30 sati.
Utakmica će se odigrati u isto vreme kada i ceremonija dodele "Zlatne lopte", u kojoj PSŽ ima 10 igrača u konkurenciji za nagrade.
PSŽ je i prošle godine igrao utakmicu u vreme kada je Usman Dembele dobio "Zlatnu loptu".
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